Alba Villar

Baiona inicia la cuenta atrás para la trigésima edición de la Arribada

Tras semanas de tempestad llegó la cama y con ella la Festa da Arribada. Baiona inicia la cuenta atrás para su gran cita con la historia con «deseo de sol», tal y como han citado la concejala de Festexos, Ruth Álvarez, y el propio alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, este jueves en la presentación de la trigésima edición de la conmemoración de la llegada de la carabela «La Pinta» con la primicia del Descubrimiento de América, y como anhelan miles de baioneses. Más información