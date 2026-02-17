Lubis

Nace un vino de Redondela: del furancho a la bodega... artesanal

El bautismo no fue sencillo. Cuenta Lubis que, al registrar marcas, muchas de sus primeras opciones ya estaban cogidas. Al final entró Zoar, que él vincula a una idea de costa y fuerza: «representa… la fuerza del litoral, del mar», explica, en su manera de situar el vino en el paisaje que lo define y que él mismo ha diseñado para la etiqueta del vino: un símbolo reconocible como el puente de Rande al fondo, la ría de Vigo y un barco. Más información