Secciones

Es noticia
Eólica marinaMenores y pornoUber VigoHuelga médicosArte gallego Reina SofíaBorja IglesiasSoletes Guía Repsol
instagramlinkedin
Nace un vino de Redondela: del furancho a la bodega... artesanal

Nace un vino de Redondela: del furancho a la bodega... artesanal

Lubis

Nace un vino de Redondela: del furancho a la bodega... artesanal

Lubis

RRSS WhatsAppCopiar URL

El bautismo no fue sencillo. Cuenta Lubis que, al registrar marcas, muchas de sus primeras opciones ya estaban cogidas. Al final entró Zoar, que él vincula a una idea de costa y fuerza: «representa… la fuerza del litoral, del mar», explica, en su manera de situar el vino en el paisaje que lo define y que él mismo ha diseñado para la etiqueta del vino: un símbolo reconocible como el puente de Rande al fondo, la ría de Vigo y un barco. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents