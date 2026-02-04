Iria Vilas

El temporal «se come» la arena de Panxón y Playa América

La marea y el fuerte oleaje del temporal han «devorado» parte del arenal en Panxón y Playa América (Nigrán), dejando un notable desnivel de arena y obligando al Concello a activar medidas de seguridad: cerró de forma preventiva tramos del paseo de Panxón tras dañarse la barandilla por el impacto de las olas y también restringió accesos en A Madorra y el Porto Pesqueiro, además de cortar el paso en Area Fofa (Monteferro) por la aparición de socavones por donde entra el agua del mar.