FDV

Este espectacular manto de espuma cubre el paseo marítimo de A Guarda

Un espectacular manto de espuma de mar sorprendió en la mañana de ayer a los vecinos de A Guarda, después de que el fuerte oleaje y el viento arrastrasen gran cantidad hasta el paseo marítimo y la playa da Ribeira. La acumulación, de varios centímetros en algunos puntos, llegó a invadir parte de la calzada próxima, complicando la circulación y obligando a extremar la precaución al conducir por la zona. Es un fenómeno natural asociado a episodios de fuerte agitación del mar, cuando el oleaje bate materia orgánica y sales, y en ocasiones puede hacer que el suelo sea más resbaladizo. Más información