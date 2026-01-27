Alba Villar

Gondomar amanece anegada tras las lluvias de la borrasca Joseph

El Miñor se desbordó nuevamente este lunes tras las copiosas lluvias de la borrasca Joseph. Alrededor de las 21.30 horas del lunes, coincidiendo con la pleamar y con el peor momento del temporal, el río se salió de su cauce y provocó inundaciones en los alrededores. Cerca de la una de la madrugada mejoró la situación, pero esta mañana el río seguía bajando con mucho caudal. Según los bomberos, no se registraron graves incidencias en el municipio, más allá de que fue necesario baldear la plaza de abastos antes de su apertura o ayudar a algunos particulares de zonas alejadas del centro urbano con garajes y bajos anegados.