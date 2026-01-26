Edgar Melchor

El puente de Soutomaior, a punto de 'ahogarse'

Las precipitaciones históricas que está registrando el interior de la provincia de Pontevedra están dejando estampas únicas. A la espectacularidad de las 'fervenzas' de Parafita y Raxoi, en Valga, se le suma la del puente colgante de Soutomaior a punto de sumergirse. La borrasca Joseph, que se ha traducido en intensas lluvias, ha incrementado exponencialmente el caudal de los ríos de tal manera que esta estructura, testigo de la unión entre el Verdugo y el Oitavén, roza la superficie del agua. Habitualmente, el puente se encuentra a unos 6 metros de altura. El agua cubrió por completo además una pequeña playa fluvial situada en el entorno.