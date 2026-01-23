Antonio Pinacho

El mal estado obliga a cerrar el paseo de A Portela (Redondela) para valorar su reparación

El paseo de madera de A Portela, una de las sendas más utilizadas en Redondela, se encuentra clausurado de forma temporal para los peatones debido al mal estado que presenta. Según informaron fuentes municipales, el cierre se realizó la semana pasada para la elaboración de un estudio que valore el estado que presenta toda la estructura y valorar su rehabilitación. Los técnicos proceden estos días a revisar toda la pasarela para conocer con detalle la situación que presentan los pilares, barandillas y tablones para poder presupuestar la actuación, cuyo resultado se dará a conocer los próximos días. Más información