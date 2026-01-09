La Xunta de Galicia ha sorteado 20 viviendas de promoción pública construidas en la zona de San Eleuterio en Mos

Pedro Fernández

La Xunta de Galicia ha sorteado este viernes las 20 viviendas de promoción pública construidas en la zona de San Eleuterio en Mos. «No me lo esperaba, fue una sorpresa», confesó Rebeca Lorenzo, de 39 años, a quien le tocó una de las viviendas de dos habitaciones. Actualmente está alquilando una habitación y trabaja en Portugal, donde los sueldos son más bajos. Andrea Rodríguez, de 27 años, consiguió una de las viviendas reservadas a menores de 36 años, con tres dormitorios. Tiene dos hijos de 3 y 9 años y actualmente paga una renta de 700 euros en Salceda. «Estamos pagando un alquiler muy alto, estoy es un alivio. Estoy muy contenta», celebró. Fueron las dos únicas afortunadas de los 40 presentes en la sede de la Delegación de la Xunta en Vigo donde se celebró, ante notario, el sorteo. En él se adjudicaron provisionalmente 20 hogares en régimen de alquiler, entre 99 y 300 euros, por un periodo de siete años prorrogables anualmente, estando prohibido en todo caso su cesión o subarrendamiento, total o parcial. Había 350 inscritos en el registro de demandantes.