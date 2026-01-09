Pedro Fernández

Sorpresa y alegría contenida en las dos adjudicatarias del sorteo de viviendas públicas de la Xunta en Mos

La Xunta de Galicia ha sorteado este viernes las 20 viviendas de promoción pública construidas en la zona de San Eleuterio de la localidad pontevedresa de Mos. «No me lo esperaba», confesó Rebeca, una de las adjudicatarias. De 39 años, le tocó una de las viviendas de 2 habitaciones. Actualmente está alquilando una habitación y trabaja en Portugal, donde los sueldos son más bajos. Más información