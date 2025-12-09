Secciones

El árbol de Navidad 'cervecero' más alto de España está en Crecente

En la parroquia de Vilar, de este concello pontevedrés, han celebrado su particular encendido navideño. Su árbol dista mucho del vigués, pero, con seis metros de altura, es el cervecero más grande del país. Y es que, vecinos y clientes del restaurante 'El Palancas', lo han levantado con más de 4.000 latas de Estrella Galicia. Lleva iluminación, botes vacíos (solo uno lleva cerveza), y de base, albariño de la comarca. Más información

