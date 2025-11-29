Vincios funda unha asociación para impulsar a cría extensiva de razas autóctonas como ferramente de conservación do territorio forestal
Vinte vacas cachenas e 50 cabras mestizas coidan O Galiñeiro e arredores desde hai algo máis dun ano. Manteñen limpo o monte e afastan o perigo de incendios coa súa alimentación. Son unha ferramenta de conservación «moi potente», explica o coordinador da comunidade de montes de Vincios, José Taboada. A entidade forma parte de Movegandex, a asociación Montes Veciñais con Gando Extensivo que acaba de nacer en Galicia para extender este modelo e plantarlle cara ao lume. Son polo de agora oito as sociedades mancomunadas de toda a comunidade que a compoñen e onte xuntáronse na parroquia gondomaresa para dar a coñecer o seu proxecto.