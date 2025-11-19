Alba Villar

La comunidad de montes de Vincios y AeroJCL ensayan un sistema de prevención de fuegos

Un pionero sistema de prevención de incendios de última generación protegerá O Galiñeiro la próxima temporada. Se trata de un dron dotado con inteligencia artificial que sobrevolará el entorno en busca de conatos que puedan atajarse a tiempo o de posibles pirómanos antes de que sus acciones acaben en tragedia. La comunidad de montes de Vincios y la empresa AeroJCL han ensayado los vuelos con la finalidad de implantarlos el verano que viene. Más información