Pablo Hernández Gamarra

Descarrila un tren de mercancías cargado de toneladas de acero en As Neves

Un tren de mercancías de la firma ferroviaria Captrain España descarriló en la tarde de este sábado en el término municipal de As Neves, mientras circulaba en dirección Vigo. El accidente se produjo alrededor de las 19.10 horas cuando la máquina del convoy chocó contra un muro que, al parecer, se había desprendido como consecuencia de las lluvias de últimos días, en las proximidades de una empresa de madera del barrio de A Estación. El tren iba cargado con toneladas de acero en bobinas y circulaba desde Monforte de Lemos. Con el descarrilamiento los diferentes vagones quedaron ladeados en la vía férrea o fincas próximas y parte de la mercancía se desprendió y quedó esparcida por la zona. Como consecuencia del impacto, el maquinista resultó herido y, aunque en un principio se creía que estaba atrapado, pudo salir con sus propios medios de la cabina y posteriormente fue trasladado en ambulancia para su reconocimiento y atención médica. Más información