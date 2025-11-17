Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Pablo Hernández Gamarra

La retirada del tren descarrilado en As Neves se prolongará toda la semana

La línea del Miño que comunica Vigo y Ourense continuará al tráfico durante toda la semana tras el descarrilamiento de un tren de mercancías en la tarde del sábado en el término municipal de As Neves. El convoy de la compañía Captrain sufrió un accidente alrededor de las 19.10 horas al chocar contra un muro que, según los primeros indicios, se desprendió como consecuencia de las lluvias de los últimos días. Más información