Antonio Pinacho / Edgar Melchor

La playa de Arealonga mejora sus vistas hacia la ría

La playa de Arealonga de Chapela ha mejorado sus vistas hacia la ría con el derribo del edificio que ocupaba el restaurante Arealonga en uno de sus extremos, junto a la desembocadura del río Pugariño. La demolición, ya rematada, permitirá ganar en ese solar en primera línea marítima una gran plaza y un mirador con la recuperación para uso público del espacio que ocupaba el negocio de hostelería, además de adecentar esa zona que se encontraba degradada por el estado de ruinas en que se encontraba el inmueble en los últimos años. Más información