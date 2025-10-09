La Isla de Tali

Desconsolada y llena de rabia: así reaccionó la responsable de La Isla de Tali ante este cruel hallazgo

En este vídeo desgarrador con la voz en off desconsolada de su responsable, Natalia Rodríguez, la protectora de Nigrán muestra las condiciones en las que encontraron a los animales, y piden colaboración para quien pueda aportar algún dato sobre los autores de esta cruel acción: «Dejaron este transportín metido en una bolsa plástica en la bajada al lado de la prota, y estos animaliños murieron ahogados ahí dentro, ¿Cómo puede ser tan hijo de puta quien lo haya hecho para hacer algo así? Está aquí, en la bajada, y las mareas son enormes».