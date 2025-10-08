Cedido

Arden dos naves de Proyecto Gato en Gondomar: los animales están a salvo, pero la intendencia se echó a perder

Un incendio calcina parte de las instalaciones de la protectora Proyecto Gato, en Gondomar. Ni los gatos que viven en el refugio, ni los voluntarios resultaron afectados. El problema mayor se produjo cuando un segundo foco se declaró en otra nave, donde la protectora guardaba comida para los animales y diferentes materiales. Todo se echó a perder por el agua empleada por los bomberos para apagar las llamas y por el fuego.