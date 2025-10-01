Antonio Pinacho

Despedida musical del bar El Guay al ritmo de la Rondalla de Redondela

La céntrica calle Meixón Frío de Redondela se quedó ayer pequeña para acoger la fiesta de despedida del bar El Guay, uno de los clásicos de la hostelería local. Más de 250 personas, entre las que no faltaron ni la alcaldesa Digna Rivas ni el líder del PP, Javier Bas, quisieron acompañar a los propietarios del local, Eva Puertas y Pastor Alejandro, que cierran el negocio por jubilación tras casi 34 años de trabajo casi sin descanso. El acto estuvo amenizado por la actuación de la Rondalla de Redondela, de la que Pastor es uno de sus integrantes, para continuar con una merienda rodeado de amigos y familiares. Adiós a un bar que muchos echarán de menos por la simpatía y el cariño que sus propietarios ofrecían a sus clientes.