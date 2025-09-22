Guardia Civil

Detenidos en Ponteareas un matrimonio por varios robos en Pazos de Borbén y Ponteareas

Detenidos en Ponteareas un matrimonio con numerosos antecedentes por al menos 13 robos en viviendas en Pazos de Borbén y Ponteareas. Su método consistía en vigilar casas de ancianas que vivían solas; la mujer accedía con excusas y, si era descubierta, empujaba a las víctimas antes de huir con dinero y joyas. En uno de los robos una octogenaria resultó gravemente herida. En el registro se hallaron joyas, unos 1.500 euros en metálico y un arma simulada. El juzgado de Ponteareas decretó el ingreso en prisión de ambos.