El foco ha vuelto a prender al pie de la carretera PO-552, frente a la instalaciones campistas, una vía que se reabrió esta madrugada tras varias horas cortada debido al incendio, que afectó a 40 ha.

Los responsables del camping de Mougás retiraron el generador de electricidad que les abastecía de luz ante el peligro que supone la reactivación del fuego.

Campistas y vecinos vivieron con incertidumbre y nerviosismo a la reactivación de las llamas, y la tensa espera por los medios de extinción se hizo larga hasta que intervino un helicóptero.