El pasacalles que despierta a los vecinos de la parroquia de Borbén durante sus Festas da Virxe da Branca supone cada año un auténtico reto para la banda encargada. Las grandes pendientes y largas distancias entre vecindarios que caracterizan a la zona implican una pateada de las que los músicos se acuerdan el día después. Esta encomienda se dificulta aún más con la ola de calor que padece toda Galicia: los 30 grados que marcaban el termómetro el pasado 3 de agosto harían que la Banda de Música da Lama, quien realizaba el pasacalles, pusiera incluso en riesgo su salud. Pero una idea innovadora facilitó todo el entramado: a los instrumentas los recibió un camión decorado con motivos festivos con el que pudieron realizar la marcha musical cambiando el pie por las cuatro ruedas.