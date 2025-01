Sobre lo ocurrido, han hecho hasta una canción con inteligencia artificial que dice lo siguiente: "En José Regojo, un domingo a las 7, un coche rugiendo, el barrio no lo cree. Trompos y derrapes, frente a la junquera, los borrachos aplauden. ¡Qué máquina fiera! Un giro mal calculado, pierde el control, sube a la acera y todo cambió. Contra una tubería, estampa su hazaña, fuga de gas, vaya gran castaña, a todo gas. ¡Bum! Fuga de acción, vecinos en pijama, bajo la lluvia en procesión, a todo gas. ¡Sí! ¡Qué desolación! La calle cerrada, bomberos en misión. Doce pisos vacíos, bajo el cielo gris, los pobres vecinos pensando en su fin, el gas silbando como un turbo al pasar y protección civil listos para actuar. Policía local, cierra el lugar, ambulancias llegan, no pueden faltar. Los bomberos al frente, controlan la fuga y el chaval pensando, ¿por qué tanta tortura? Fast and Furious, versión redondela, pero aquí no hay héroes ni película bella. Solo caos y peligro, el barrio tembló y la tubería con furia estalló. ¡A todo gas! ¡Bum! Fuga de acción, vecinos en pijama, bajo la lluvia en procesión. ¡A todo gas! ¡Sí! ¡Qué desolación! La calle cerrada, bomberos en misión. Así quedó la calle, de farola al día, un domingo cualquiera pero de fantasía, entre risas y penas redondela aprendió que el drift en la vida no siempre es opción".