"Se falases de mín", é un obxecto ambicioso un contedor onde poesía,palabra, música e pintura que reivindica,dende o seu inicio, se funden da man dos seus creadores e da narrativa de Antonio García Teijeiro. Paco Ibáñez, Alberto Cunha, Xulio García Rivas e o poeta dan vida propia a 'Se falases de min', unha viaxe de autenticidade cos poemarios 'Palabras envoltas en cancións' e 'Cando caen as follas' que inspiran as pinturas que os acompañan e as inconfundibles voces que interpretan os poemas.