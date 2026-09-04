DIRECTO | Marco Garcés hace balance del mercado del Celta: «Creemos que un buen año en Europa League puede sustituir esa venta que necesitaba el club» / R. V.

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DIRECTO | Marco Garcés hace balance del mercado del Celta: «Creemos que un buen año en Europa League puede sustituir esa venta que necesitaba el club»

Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, comparece este viernes frente a los medios de comunicación para dar parte del mercado de fichajes que ha terminado esta semana sin esa gran venta que necesitaba el club: «Decidimos apoyar al proyecto deportivo porque creemos que un buen año en Europa League puede sustituir esa venta». De hecho, una mala temporada en competición continental, sin esa inyección económica que supone avanzar rondas, «puede significar un límite en el coste de plantilla el próximo año».

El mexicano también hace balance de las entradas y salidas en las plantillas tanto del primer equipo como del Fortuna, en un verano especialmente movido y con actividad hasta las últimas horas, con el fichaje de Sebastián Cáceres y la rescisión de Carles Pérez. Garcés también explicará cómo decidió el club rechazar la oferta del Nottingham Forest por Javi Rueda o qué paso durante estos meses con Ilaix Moriba.