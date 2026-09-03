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El Celta Fortuna prepara su próximo partido ante el Ceuta en la Cidade Deportiva Afouteza

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Marta G. Brea

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El Celta Fortuna prepara su próximo partido ante el Ceuta en la Cidade Deportiva Afouteza

Marta G. Brea

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Fredi Álvarez compareció este jueves en la rueda de prensa previa al partido que el Fortuna disputará el sábado en Ceuta con un día de antelación sobre lo que es habitual por la complejidad que entraña el viaje a la localidad norteafricana. Por la logística que implica y también por la delicada situación social derivada de la crisis migratoria. El técnico celeste no fue ajeno a ello y se solidarizó «al máximo» con los ceutíes. «Sabemos que lo están pasando realmente mal en el último mes», explicó Más información

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