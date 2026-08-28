DIRECTO | Sigue el sorteo de la Europa League 26-27, ¿qué ocho rivales le tocarán al Celta? / R. V.

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DIRECTO | Sigue el sorteo de la Europa League 26-27, ¿qué ocho rivales le tocarán al Celta?

Todo el celtismo vuelve a estar pendiente de los bombos que la UEFA tiene preparados en el Foro Grimaldi (Mónaco). Los celestes conocerán a partir de las 13.00 horas los ocho rivales contra los que tendrán que medirse en la fase de liga de la Europa League. Serán cuatro partidos como locales, que el Celta de Vigo afrontará en Balaídos; y otros cuatro como visitantes. El calendario definitivo, con fechas y horarios, se conocerá a lo largo del fin de semana.