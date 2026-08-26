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Claudio Giráldez convoca a Rueda contra Osasuna y espera que se quede en el Celta: «Con las cifras que se hablan me parece una mala venta»

«Con las cifras que se hablan me parece una mala venta», así de claro ha hablado Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al choque de la segunda jornada de La Liga entre Celta y Osasuna. El entrenador celeste asume que no es él quien tiene «la decisión final sobre estas cosas», pero cuando se habla de vender a Javi Rueda responde tajante: «No comparto la decisión».

Giráldez se reafirma en lo dicho hace unos días: «Es un jugador importante para nosotros». Dice confiar en que el lateral «acabe el mercado aquí», sobre todo mientras los números que se comenta que maneja el Nottingham Forest no cambien.

Claudio asegura entender la posición del club y que no siempre se pueden rechazar las ofertas que llegan, pero hablar de «encontrar ese equilibrio» entre vender y mantener la estructura de la plantilla. También ha querido destacar que cuenta con «un vestuario único», capaz de «convencer a los jugadores para que renuncien y se queden» a pesar de las ofertas de los clubes grandes. Más información