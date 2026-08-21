DIRECTO | Claudio Giráldez: «Estoy tranquilo, pero si pudiese pedir querría un central derecho, un mediocentro y un jugador de ataque, en ese orden de prioridad» / R. V.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

DIRECTO | Claudio Giráldez: «Estoy tranquilo, pero si pudiese pedir querría un central derecho, un mediocentro y un jugador de ataque, en ese orden de prioridad»

Claudio Giráldez comparece este viernes ante la prensa para desgranar la actualidad del Celta de Vigo, empezando por los futbolistas que tiene disponibles para el estreno en LaLiga frente al Valencia y terminando por los nombres que se relacionan con el club en este tramo final del mercado de fichajes. A Mestalla se lleva a 25 futbolistas y mañana, sábado, hará dos descartes. Viajan Ilaix Moriba después de perderse la gira de pretemporada en Italia y también Hugo Burcio y Andrés Antañón, del Fortuna.