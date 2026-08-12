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La Liga decidirá este jueves si aplaza o no el Celta-Osasuna por el estado del césped

El Celta y el Osasuna deberán esperar al jueves para saber si el domingo comienzan su andadura en la Liga o deberán esperar una semana. Los inspectores de la Liga decidieron concederle unas horas al césped de Balaídos para examinar su evolución antes de tomar la decisión final. El terreno de juego del estadio vigués, atacado por un hongo en la última semana, ha evolucionado bien en las últimas veinticuatro horas y eso es lo que lleva a los inspectores a posponer la resolución del caso en su intención de que se cumpla el calendario que estaba inicialmente previsto.