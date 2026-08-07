RC Celta

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El portero turco Altay Bayindir ficha por el Celta y se incorpora a la pretemporada en Italia

Ionuț Radu e Iván Villar tienen nueva competencia bajo los palos en el Celta de Vigo. El club acaba de hacer oficial la llegada del turco Altay Bayindir (Osmangazi, 1998), que llega en calidad de cedido procedente del Manchester United. La dirección deportiva celeste espera que el guardameta otomano le ponga las consas difíciles al cancerbero rumano en la lucha por la titularidad en LaLiga. Su llegada confirmará a Iván Villar como tercer portero. Más información