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El Celta Fortuna asciende a Segunda División y Balaídos es una fiesta

El Celta Fortuna asciende a Segunda División y Balaídos es una fiesta

Marta G. Brea / Eli Regueira

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El Celta Fortuna asciende a Segunda División y Balaídos es una fiesta

Marta G. Brea

Eli Regueira

Vigo
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Los jóvenes han honrado a sus mayores. El Fortuna se ha clasificado por primera vez para disputar la Segunda División, esa categoría en la que tantas temporadas ha militado el primer equipo. Se ha convertido en uno de los escasos filiales, siempre de clubes más millonarios que el vigués, que ha alcanzado el fútbol profesional. Más información

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