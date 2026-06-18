Alba Villar

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Adrià Capdevila analiza el duelo con la Ponferradina

Adrià Capdevila (Vic, 2004) se formó en La Masía, probó el fútbol universitario estadounidense en Oregón tras haber estado cedido en el Damm, residió en Las Gaunas, recuperó efervescencia en el modesto Utebo aragonés y el Celta lo fichó por cuatro temporadas el pasado verano tras media campaña brillante en el Getafe B. Y este sábado espera alcanzar la Segunda División vestido de celeste. El centrocampista del Fortuna analiza ese duelo definitivo con la Ponferradina. Más información