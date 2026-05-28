Marta G. Brea

El Celta Fortuna encara con la máxima ambición la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, encara con la máxima ambición la ida de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División que su equipo comenzará a disputar este domingo en Barcelona ante el CE Europa, quinto clasificado del grupo II de Primera Federación. "Estamos muy ilusionados. El Celta B disputó muchos playoffs de ascenso, pero nunca consiguió subir. Para nosotros es un premio a la gran temporada que hicimos. Estuvimos muchísimas jornadas en puestos de playoff y en la segunda posición, y al final, con mucha madurez, fuimos capaces de mantenernos en la segunda plaza", indicó en rueda de prensa el entrenador del filial del Celta. Más información