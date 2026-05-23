Marta G. Brea

Fiesta en Balaídos: el Celta vuelve a Europa

Al Celta le valía un empate para clasificarse para la Europa League, pero logró la victoria ante el Sevilla (1-0) en un estadio de Balaídos entregado en la noche de este sábado. Ilaix Moriba anotó en la segunda parte el único gol del último partido de LaLiga tras un fuerte disparo desde fuera del área. Los celestes consiguen, así, acceder a competición europea por segundo año consecutivo, una hazaña que la entidad celeste solo había logrado en una ocasión.