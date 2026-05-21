FDV

Iago Aspas renueva una año más con el Celta

Desde el martes por la tarde se daba por «inminente» el anuncio, aunque el suspense se ha prologando durante un par de jornadas más. El jugador con más partidos y goles en la historia de la entidad celeste prolonga por una campaña más su contrato, lo que le llevará a colgar las botas a apenas dos meses de cumplir los 40 años. La clasificación matemática para competición continental la próxima temporada —todavía por definir si Europa League o Conference— era un requisito indispensable para que el delantero decidiera continuar en activo.