Pedro Fernández

Giráldez reivindica la temporada del Celta antes del asalto final a Europa

Claudio Giráldez hace balance de la temporada del Celta y defiende el enorme valor de llegar a las dos últimas jornadas con la permanencia asegurada desde hace semanas y con opciones reales de repetir presencia europea. El técnico celeste subrayó que, pese al desgaste de competir en Liga, Copa y Europa, el equipo ha firmado una campaña «muy buena» y está situado «muy por encima de las expectativas», aunque admitió que el rendimiento en Balaídos ha sido una asignatura pendiente. Giráldez pidió perspectiva ante la exigencia creciente, recordó la igualdad extrema de LaLiga y defendió un crecimiento «sostenible» del club, sin perder ambición pero sin olvidar sus limitaciones económicas.