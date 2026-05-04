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Claudio Giráldez: «Era clave, un punto de inflexión y el equipo se ha dejado la vida»

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, ha expresado su satisfacción por la victoria ante el Elche, un partido que era muy importante tras una racha de cinco derrotas consecutivas. «Era clave, sabíamos que era un punto de inflexión para nosotros. El equipo se ha dejado la vida, ha competido, ha estado solidario y hemos tenido el acierto que marca la diferencia en el partido. No hemos estado bien con el balón, pero muy comprometidos a nivel defensivo, hemos vuelto a recuperar las sensaciones de bloque bajo que hacía tiempo que no veía. Sabíamos que de una dinámica así se sale desde el trabajo, el compromiso, no desde la brillantez y el equipo ha tenido garra y orgullo y lo ha demostrado en cada acción», ha analizado en la rueda de prensa posterior al encuentro.