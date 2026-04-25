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El Celta prepara su visita al Villarreal sin las bajas de última hora de Swedberg y Vecino

El Celta prepara su visita al Villarreal sin las bajas de última hora de Swedberg y Vecino

Marta G. Brea / Edgar Melchor

El Celta prepara su visita al Villarreal sin las bajas de última hora de Swedberg y Vecino

Marta G. Brea

Edgar Melchor

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El Celta disputará mañana a las 21.00 h en el Estadio de la Cerámica su compromiso contra el Villarreal. Los de Claudio Giráldez buscarán volver a la senda de la victoria en una plaza complicada y con las bajas de última hora de Williot Swedberg y Matías Vecino. El porriñés tampoco contará con Starfelt ni con Miguel Román.

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