Marta G. Brea / Edgar Melchor

El Celta prepara su visita al Villarreal sin las bajas de última hora de Swedberg y Vecino

El Celta disputará mañana a las 21.00 h en el Estadio de la Cerámica su compromiso contra el Villarreal. Los de Claudio Giráldez buscarán volver a la senda de la victoria en una plaza complicada y con las bajas de última hora de Williot Swedberg y Matías Vecino. El porriñés tampoco contará con Starfelt ni con Miguel Román.