Marta G. Brea

La afición celeste llena las inmediaciones de Balaídos para recibir al equipo

Todo listo en Balaídos para el acto de fe que supondrá el partido de vuelta de cuartos de final de la Europa League entre el Friburgo y el Celta. Los vigueses necesitan remontar el 3-0 de la ida y la afición lleva días empujando al equipo por las calles y en las redes sociales. El lema, lanzado por el club y repetido por los seguidores celestes como un mantra, es «eu creo no Celta». De hecho, ayer, miércoles, muchos celtistas se presentaron por sorpresa en el hotel de concentración del equipo para empezar a insuflarles fuerzas.