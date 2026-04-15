Rueda de prensa de Claudio Giráldez y Matías Vecino previa al partido contra el Friburgo / RCCV

Rueda de prensa de Claudio Giráldez y Matías Vecino previa al partido contra el Friburgo

Claudio Giráldez y Matías Vecino comparecen ante los medios de comunicación en la previa del Celta vs Friburgo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El técnico y el mediocentro celeste comparten sus sensaciones antes del partido, comentan el estado actual del equipo y ofrecen su valoración sobre el rival, destacando los puntos clave que pueden marcar la diferencia en el duelo.