Pedro Mina

Numerosos aficionados se desplazaron al Attica 21 de Samil para animar a los suyos

A poco menos de 24 horas para que eche a rodar el balón en Balaídos, el celtismo ya está poniendo todo de su parte para demostrarle al Celta que creen en la remontada frente al Friburgo. Numerosos aficionados quisieron sorprender este miércoles al equipo y les esperaron a las puertas del hotel de concentración, el Attica 21 de Samil, para recibirles entre cánticos y bengalas. Más información