900 aficionados se citan con la historia en Friburgo
En Friburgo las personas murmullan al hablar y los tranvías se deslizan en silencio. Los niños, sin clase, se recuestan sobre las margaritas de los jardines y los pájaros responden al timbre de las bicicletas. Una ciudad de cuento, que los jugadores del Celta han salido a conocer a media mañana. Ya algunos aficionados los esperaban para la firma y la foto como Santi, un tomiñés naturalmente admirador de su paisano Durán que ha viajado desde Madrid, donde estudia. Más información
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