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900 aficionados se citan con la historia en Friburgo

900 aficionados se citan con la historia en Friburgo

Marta G. Brea

900 aficionados se citan con la historia en Friburgo

Marta G. Brea

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En Friburgo las personas murmullan al hablar y los tranvías se deslizan en silencio. Los niños, sin clase, se recuestan sobre las margaritas de los jardines y los pájaros responden al timbre de las bicicletas. Una ciudad de cuento, que los jugadores del Celta han salido a conocer a media mañana. Ya algunos aficionados los esperaban para la firma y la foto como Santi, un tomiñés naturalmente admirador de su paisano Durán que ha viajado desde Madrid, donde estudia. Más información

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