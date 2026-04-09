Marta G. Brea

900 aficionados se citan con la historia en Friburgo

En Friburgo las personas murmullan al hablar y los tranvías se deslizan en silencio. Los niños, sin clase, se recuestan sobre las margaritas de los jardines y los pájaros responden al timbre de las bicicletas. Una ciudad de cuento, que los jugadores del Celta han salido a conocer a media mañana. Ya algunos aficionados los esperaban para la firma y la foto como Santi, un tomiñés naturalmente admirador de su paisano Durán que ha viajado desde Madrid, donde estudia. Más información