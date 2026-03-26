Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin
Ferran Jutglà repasa la actualidad celeste

Ferran Jutglà repasa la actualidad celeste

Pedro Fernández

Ferran Jutglà repasa la actualidad celeste

Pedro Fernández

RRSS WhatsAppCopiar URL

Ferran Jutglà (Sant Julià de Vilatorta, 1999) llega al tramo decisivo de la temporada en su momento más dulce de juego con el único propósito en mente de ayudar al Celta a «lograr sus objetivos», sin límite para soñar una vez se certifique la permanencia. El artillero catalán se muestra «feliz» en lo personal y lo profesional , pero no se marca una cifra concreta de goles, sino en dar su mejor versión en cada uno de los partidos que quedan. Y está convencido de que tiene margen de mejora.

TEMAS

Tracking Pixel Contents