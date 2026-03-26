Pedro Fernández

Ferran Jutglà repasa la actualidad celeste

Ferran Jutglà (Sant Julià de Vilatorta, 1999) llega al tramo decisivo de la temporada en su momento más dulce de juego con el único propósito en mente de ayudar al Celta a «lograr sus objetivos», sin límite para soñar una vez se certifique la permanencia. El artillero catalán se muestra «feliz» en lo personal y lo profesional , pero no se marca una cifra concreta de goles, sino en dar su mejor versión en cada uno de los partidos que quedan. Y está convencido de que tiene margen de mejora.