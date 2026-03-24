Edgar Melchor / Alba Villar / Pedro Fernández

Manuel Bragado presenta novo libro sobre o Celta: 'Afouteza celtista'

Manuel Bragado Rodríguez (Vigo, 1959) presenta este mércores na sede do Celta o seu novo libro: ‘Afouteza celtista’ (Editorial Elvira). A obra trátase dunha «gramática do fútbol celeste» que percorre os últimos anos do equipo esencialmente a través das crónicas publicadas polo autor no FARO -con fotografías do decano- baixo o epígrafe Campo do Fragoso. Celtista e abonado da grada de Río Alto, o activista galeguista repasa nestas páxinas -con prólogo do xefe de Deportes do xornal, Juan Carlos Álvarez- a historia recente do club e a súa importancia na identidade de Galicia. Ao mesmo tempo, destaca a adestradores como Eduardo 'Toto' Berizzo e Claudio Giráldez, a xogadores do tamaño de Mazinho, Mostovoi, Karpin e Makélélé e a «unha figura irrepetible como é Iago Aspas». «É o que máis me emociona, é o mellor xogador da historia do Celta», subliña. Más información