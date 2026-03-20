Marta G. Brea

El celtismo trasnocha para recibir a los héroes de Lyon en Peinador

Unos 300 aficionados se desplazaron al aeropuerto de Vigo para recibir pasada la 1 de la madrugada al Celta, que aterrizaba en la ciudad directo desde Lyon. El conjunto celeste consiguió el pase a cuartos de final de Europa League después de vencer 0-2 al Olympique. Los jugadores del Celta recorrieron un pasillo jaleados por todos los celtistas que quisieron ser los primeros en felicitarlos a su llegada a Peinador. Más información