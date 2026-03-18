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Javi Rueda: «Estamos felices por lo que estamos consiguiendo»

El carrilero Javi Rueda, del Celta de Vigo, asume que el Olympique de Lyon tiene «muchos recursos» en su plantilla, por lo que apuntó que una de las claves para alcanzar los cuartos de final de la Liga Europa de fútbol pasará «leer lo antes posibles» el planteamiento táctico del equipo francés. Rueda dijo que en el vestuario tienen «muchas ganas» de que llegue el partido, y trasladó la presión al Lyon porque ha sido el primer clasificado de la Fase Liga de la competición europea. «El grupo lo está llevando de la manera más natural posible. Estamos felices por lo que estamos consiguiendo y haciendo durante esta temporada», indicó. El futbolista malagueño recordó que llegó al filial celeste en el verano de 2023 para «seguir aprendiendo, creciendo», algo que ha conseguido gracias a la «confianza» que le ha dado Claudio Giráldez, quien lo dirigió en el Celta Fortuna y apostó por él el pasado verano.