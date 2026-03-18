Claudio Giráldez y Javi Rueda analizan el reto del Celta antes de la vuelta de los octavos contra el Lyon / RCCV

Claudio Giráldez y Javi Rueda analizan el reto del Celta antes de la vuelta de los octavos contra el Lyon

Claudio Giráldez y Javi Rueda comparecen ante los medios en la previa del encuentro de octavos entre el Lyon y el Celta. El equipo se juega ante el Olympique de Lyon el pase a los cuartos de final de la Europa League. En la ciudad gala se espera un desplazamiento de récord con más de 3.000 seguidores celestes repartidos entre la zona visitante y el resto de gradas del Groupama Stadium.