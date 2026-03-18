Marta G. Brea

El Celta ponen rumbo a Lyon con el objetivo de protagonizar otra gesta histórica

El Celta comienza este miércoles el que será su sexto viaje por Europa. Podría ser el último, pero en Vigo nadie quiere eso. Directiva, cuerpo técnico, jugadores, periodistas y aficionados ponen rumbo a Lyon con el objetivo de protagonizar otra gesta histórica en el viejo continente. Como las del Villa Park y Anfield en 1998 o la de Járkov ante el Shakhtar en 2017. Con los nervios a flor de piel, pero con las palabras de Giráldez («tendrán que matarnos para eliminarnos») marcadas a fuego, el celtismo pone rumbo al corazón del Ródano con el objetivo de tumbar a un coloso como el Olympique después del 1-1 firmado el pasado jueves en Balaídos. Más información