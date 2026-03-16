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Claudio Giráldez: «Cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón el Betis ha sido mejor»

El Celta de Vigo pisó el césped de La Cartuja con ganas y arrancó con fuerza un partido muy táctico que no supo cerrar ante un Betis que fue de menos a más y que se empeño en no conceder la victoria (1-1). En la rueda de prensa tras el choque, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez, reconoció que se marcha enfadado tras el empate y dejó claro que a los suyos les faltó concentración en los momentos cruciales del encuentro. «Cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón el Betis ha sido mejor», admitió. Por su parte, el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, resaltó el gran partido de fútbol que jugaron ambos equipos, que salieron a por la victoria desde el minuto uno, si bien lamentó la ocasión de sumar de tres. «Dejar puntos en casa son puntos perdidos», zanjó. Más información