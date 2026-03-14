Marta G. Brea

El Celta se prepara para su regreso a La Cartuja, donde buscará ante el Betis asaltar la 5.ª plaza

El Celta visita al Betis para pelear la privilegiada posición de los sevillanos en la Liga en un partido con rotaciones ante el importante compromiso que les espera a ambos en Europa. Miguel Román es la única baja de los vigueses. Más información